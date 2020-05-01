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26.05.2020г.
В Пензе намерены расширить выезд с улицы Петровского

В Пензе намерены расширить выезд с улицы Петровского

Вт, 26.05.20 10:45
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В правительстве Пензенской области прошло заседание проектного комитета «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Заседание провел председатель правительства региона Николай Симонов. Собравшиеся рассмотрели вопросы проведения работ в рамках нацпроекта БКАД, инициированного президентом. Большое внимание уделили деятельности подрядчиков на гарантийных участках дорог в Пензе, сообщает пресс-центр облправительства.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев обратил внимание городских властей на восстановление дорожного покрытия после ликвидации аварий на сетях. 

«Мы кладем современное асфальтобетонное покрытие на магистралях города. Происходит авария. Аварийные службы раскапываю место аварии, ликвидируют ее. После чего место разрытия засыпают и заделывают непонятными материалами, асфальтобетоном ненадлежащего качества. И как следствие, в этом месте образуются провалы», - сказал министр.

Николай Симонов поручил проработать вопрос изготовления проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы на расширение выезда с улицы Петровского в 2020 году.

«И еще раз всем напоминаю. На рабочих местах все без исключения должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы», - отметил он.

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/236257/
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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