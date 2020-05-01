В Пензе намерены расширить выезд с улицы Петровского

В правительстве Пензенской области прошло заседание проектного комитета «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Заседание провел председатель правительства региона Николай Симонов. Собравшиеся рассмотрели вопросы проведения работ в рамках нацпроекта БКАД, инициированного президентом. Большое внимание уделили деятельности подрядчиков на гарантийных участках дорог в Пензе, сообщает пресс-центр облправительства.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев обратил внимание городских властей на восстановление дорожного покрытия после ликвидации аварий на сетях.

«Мы кладем современное асфальтобетонное покрытие на магистралях города. Происходит авария. Аварийные службы раскапываю место аварии, ликвидируют ее. После чего место разрытия засыпают и заделывают непонятными материалами, асфальтобетоном ненадлежащего качества. И как следствие, в этом месте образуются провалы», - сказал министр.

Николай Симонов поручил проработать вопрос изготовления проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы на расширение выезда с улицы Петровского в 2020 году.

«И еще раз всем напоминаю. На рабочих местах все без исключения должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы», - отметил он.