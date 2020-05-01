В Лунинском районе продолжают реконструкцию здания Дома культуры. ФОТО

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова ознакомилась с ходом работ по реконструкции районного дома культуры в поселке Лунино.

Так, рабочие уже провели все демонтажные работы на участке и в здании, отремонтировали кровлю, установили окна, усилили стены, фундамент и провели теплоизоляцию фасадов здания. Также на месте строительства была смонтирована система вентиляции и кондиционирования.

«В настоящий момент ведутся работы по устройству главного входа, кирпичных перегородок и монолитного перекрытия внутри здания, монтажу внутреннего электроосвещения и электрооборудования. Все работы выполняются в соответствии с графиком», - отметила Татьяна Курдова.

В пресс-службе регионального минкульта уточнили, что первый этап строительства будет завершен в октябре этого года, а общая стоимость работ составит около 70 млн 141 тыс. рублей.

Реконструкция здания районного дома культуры началась в мае прошлого года. Работы ведутся по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2022 года».