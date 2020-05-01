В Пензенской области назвали районы с новыми зараженными Covid-19

В Пензенской области за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила о географии их распространения.

География:

- Пенза – 33;

- Заречный – 2;

- Бессоновский район – 7;

- Городищенский район – 8;

- Сердобский район – 3;

- Каменский район – 5;

- Кузнецк – 4;

- Кузнецкий район – 2;

- Белинский район – 2;

- Спасский район – 3;

- Тамалинский район – 1;

- Бековский район – 1;

- Лунинский район – 1;

- Пензенский район – 2;

- Сосновоборский район – 4;

- Малосердобинский район – 1;

- Шемышейский район – 2;

- Вадинский район – 1;

- Башмаковский район – 2;

- Никольский район – 1;

- Пачелмский район – 2;

- Нижнеломовский район – 1;

Также среди заболевших - один житель Липецкой области. Также есть трое детей: 3 года, 17 лет и 15 лет.

Общее число заражений за все время наблюдений в регионе составило 1892 человека. Из них 15 скончались, 1365 пациентов выздоровели.