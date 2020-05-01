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26.05.2020г.
В Пензенской области назвали районы с новыми зараженными Covid-19

В Пензенской области назвали районы с новыми зараженными Covid-19

Вт, 26.05.20 11:26
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В Пензенской области за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила о географии их распространения.

География:

- Пенза – 33;

- Заречный – 2;

- Бессоновский район – 7;

- Городищенский район – 8;

- Сердобский район – 3;

- Каменский район – 5;

- Кузнецк – 4;

- Кузнецкий район – 2;

- Белинский район – 2;

- Спасский район – 3;

- Тамалинский район – 1;

- Бековский район – 1;

- Лунинский район – 1;

- Пензенский район – 2;

- Сосновоборский район – 4;

- Малосердобинский район – 1;

- Шемышейский район – 2;

- Вадинский район – 1;

- Башмаковский район – 2;

- Никольский район – 1;

- Пачелмский район – 2;

- Нижнеломовский район – 1;

Также среди заболевших - один житель Липецкой области. Также есть трое детей: 3 года, 17 лет и 15 лет.

Общее число заражений за все время наблюдений в регионе составило 1892 человека. Из них 15 скончались, 1365 пациентов выздоровели.

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21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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