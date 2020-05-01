В Пензенской области назвали районы с новыми зараженными Covid-19

В Пензенской области за сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина сообщила о географии их распространения.
География:
- Пенза – 33;
- Заречный – 2;
- Бессоновский район – 7;
- Городищенский район – 8;
- Сердобский район – 3;
- Каменский район – 5;
- Кузнецк – 4;
- Кузнецкий район – 2;
- Белинский район – 2;
- Спасский район – 3;
- Тамалинский район – 1;
- Бековский район – 1;
- Лунинский район – 1;
- Пензенский район – 2;
- Сосновоборский район – 4;
- Малосердобинский район – 1;
- Шемышейский район – 2;
- Вадинский район – 1;
- Башмаковский район – 2;
- Никольский район – 1;
- Пачелмский район – 2;
- Нижнеломовский район – 1;
Также среди заболевших - один житель Липецкой области. Также есть трое детей: 3 года, 17 лет и 15 лет.
Общее число заражений за все время наблюдений в регионе составило 1892 человека. Из них 15 скончались, 1365 пациентов выздоровели.