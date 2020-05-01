В Пензе проректора вуза уволили из-за отсутствия декларации о доходах

Прокуратура Октябрьского района Пензы обнаружила нарушение антикоррупционного законодательства при приеме проректора на работу в одном из университетов города.

Как пишет пресс-служба ведомства, в феврале этого года в Пензенский государственный технологический университет (ПензГТУ) устроилась сотрудница на должность проректора по научной работе.

Отмечается, что при устройстве на подобную должность работник обязан предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не только своих, но и на супруга и несовершеннолетних детей. Однако женщина этого не сделала.

«По результатам проверки прокурор района внес ректору ПензГТУ представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Акт прокурорского реагирования был рассмотрен, с проректором расторгли трудовой договор. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли двух сотрудников вуза, ответственных за прием на работу и профилактику коррупционных и иных правонарушений.