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26.05.2020г.
Глава пензенского минобра положительно оценил организацию дистанционного обучения

Глава пензенского минобра положительно оценил организацию дистанционного обучения

Вт, 26.05.20 11:50
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Министр образования Пензенской области Александр Воронков положительно оценил организацию дистанционного обучения школьников в период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24. Пенза».

«В целом, мы справились с этой задачей. Конечно, были недостатки, мы это видим, особенно в первом периоде организации дистанционного обучения, когда выбирали образовательные дистанционные платформы, когда необходимо было наладить контакт и использовать те социальные сети, которые могло использовать большинство обучающихся в классе. Но этот период прошел, мы справились достаточно успешно. Я на «хорошо» могу оценить работу наших педагогов и уверен, что данный опыт пригодится в будущем и педагогам, и детям при самостоятельном изучении какого-либо материала, при выборе дальнейшей профессии, ну, и, конечно, при обучении в вузе, в работе», — сказал он.

По словам главы регионального минобра, этот опыт позволил детям не просто научиться общаться дистанционно, но также самостоятельно искать информацию, делиться ею с учителем и совместно искать истину.

«Хотя есть и отрицательный пример, когда учитель в своем педагогическом рвении задает материал на самостоятельное изучение, а затем, проверяя его, оценивает ребенка и вновь задает материал. Это неправильно, мы корректируем таких педагогов совместно с директорами школ, организуем именно правильный дистанционный процесс. Неслучайно каждый директор школы (а в Пензенской области 309 школ) свой сотовый телефон опубликовал в открытом доступе. Это было сделано для того, чтобы каждый родитель мог позвонить и моментально решить ту проблему, которая возникает в процессе дистанционного обучения», — подчеркнул Александр Воронков.

Напомним, в Пензенской области «Последние звонки» пройдут 29 мая дистанционно.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
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«Я кое-что для Родины сделал». История участника легендарного Парада Победы
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