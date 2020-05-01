Глава пензенского минобра положительно оценил организацию дистанционного обучения

«В целом, мы справились с этой задачей. Конечно, были недостатки, мы это видим, особенно в первом периоде организации дистанционного обучения, когда выбирали образовательные дистанционные платформы, когда необходимо было наладить контакт и использовать те социальные сети, которые могло использовать большинство обучающихся в классе. Но этот период прошел, мы справились достаточно успешно. Я на «хорошо» могу оценить работу наших педагогов и уверен, что данный опыт пригодится в будущем и педагогам, и детям при самостоятельном изучении какого-либо материала, при выборе дальнейшей профессии, ну, и, конечно, при обучении в вузе, в работе», — сказал он.

По словам главы регионального минобра, этот опыт позволил детям не просто научиться общаться дистанционно, но также самостоятельно искать информацию, делиться ею с учителем и совместно искать истину.

«Хотя есть и отрицательный пример, когда учитель в своем педагогическом рвении задает материал на самостоятельное изучение, а затем, проверяя его, оценивает ребенка и вновь задает материал. Это неправильно, мы корректируем таких педагогов совместно с директорами школ, организуем именно правильный дистанционный процесс. Неслучайно каждый директор школы (а в Пензенской области 309 школ) свой сотовый телефон опубликовал в открытом доступе. Это было сделано для того, чтобы каждый родитель мог позвонить и моментально решить ту проблему, которая возникает в процессе дистанционного обучения», — подчеркнул Александр Воронков.

Напомним, в Пензенской области «Последние звонки» пройдут 29 мая дистанционно.