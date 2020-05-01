«Ловушка Джокера». Пензенец поделился в Сети фото опасного люка

В одном из пензенских сообществ в соцсети «ВКонтакте» местный житель выложил фотографии небезопасного люка.

Он уточнил корреспонденту ИА «Пенза-Пресс», что опасное место находится напротив средней школы №60 в микрорайоне Терновка. Судя по кадрам, вокруг колодца обвалилась земля.

«Вот такой люк. А если ребенок провалится? Кто будет отвечать?» - возмутился пензенец.

«Ловушка Джокера», - написали пользователи в комментариях под постом.

В данных ситуациях пензенцам следует обращаться в мэрию города. Также жителям рекомендуется быть осторожными при нахождении рядом с открытыми люками: отсутствие бдительности может привести к падению и, соответственно, к травмам. Вечером, если нет освещения, лучше передвигаться с фонариком.