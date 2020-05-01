В пензенском МФЦ стартовал прием заявлений на выплату детям от 3 до 7 лет

Директор ГАУ «МФЦ» Надежда Козенко рассказала о режиме работы учреждения во время пандемии коронавируса и о новых услугах, которые оказывают пензенцам.

Надежда Козенко уточнила, что в настоящее время все подразделения МФЦ работают в обычном режиме. Получить услугу можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 8:00 до 14:00. Однако необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону 927-000.

«Прием услуг и выдачу готовых материалов осуществляют все окна обслуживания без исключения. Мы строго соблюдаем меры безопасности. Работаем мы по предварительной записи из-за возможного распространения коронавируса. Помимо телефона, можно записаться через WhatsApp, через Viber. Сейчас работает новый сервер – обратный звонок на сайте «Мои документы» в левом нижнем углу. Надо нажать на кнопку и оставить там свой номер, сотрудник нашего учреждения позвонит и пригласит», - добавила она.

Также директор МФЦ сообщила, что для оказания услуг семьям с детьми действует отдельный номер 32-93-08. По нему можно узнать о мерах поддержки и выплатах. Кроме того, с 25 мая в учреждении начали принимать заявления на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

«При подаче заявления, кроме паспорта, нужно еще предоставить документ о рождении детей, СНИЛС мамы и детей, номер счета, куда должны прийти деньги. Лучше, конечно, подавать заявление через портал госуслуг. Это очень удобно и быстро. Там заполняется заявление и прикрепляются сканы документов», - пояснила Надежда Козенко.

Она добавила, что пока в МФЦ можно получить ограниченный вид услуг. В основном, они касаются Росрееста, материнского капитала, регистрации в налоговой службе в качестве ИП, получения паспорта, его обмена и прочие. По словам Надежды Козенко, перечень постепенно будет увеличиваться.