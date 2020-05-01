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26.05.2020г.
В пензенском МФЦ стартовал прием заявлений на выплату детям от 3 до 7 лет

В пензенском МФЦ стартовал прием заявлений на выплату детям от 3 до 7 лет

Вт, 26.05.20 12:31
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Директор ГАУ «МФЦ» Надежда Козенко рассказала о режиме работы учреждения во время пандемии коронавируса и о новых услугах, которые оказывают пензенцам.

Надежда Козенко уточнила, что в настоящее время все подразделения МФЦ работают в обычном режиме. Получить услугу можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 8:00 до 14:00. Однако необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону 927-000.

«Прием услуг и выдачу готовых материалов осуществляют все окна обслуживания без исключения. Мы строго соблюдаем меры безопасности. Работаем мы по предварительной записи из-за возможного распространения коронавируса. Помимо телефона, можно записаться через WhatsApp, через Viber. Сейчас работает новый сервер – обратный звонок на сайте «Мои документы» в левом нижнем углу. Надо нажать на кнопку и оставить там свой номер, сотрудник нашего учреждения позвонит и пригласит», - добавила она.

Также директор МФЦ сообщила, что для оказания услуг семьям с детьми действует отдельный номер 32-93-08. По нему можно узнать о мерах поддержки и выплатах. Кроме того, с 25 мая в учреждении начали принимать заявления на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

«При подаче заявления, кроме паспорта, нужно еще предоставить документ о рождении детей, СНИЛС мамы и детей, номер счета, куда должны прийти деньги. Лучше, конечно, подавать заявление через портал госуслуг. Это очень удобно и быстро. Там заполняется заявление и прикрепляются сканы документов», - пояснила Надежда Козенко.

Она добавила, что пока в МФЦ можно получить ограниченный вид услуг. В основном, они касаются Росрееста, материнского капитала, регистрации в налоговой службе в качестве ИП, получения паспорта, его обмена и прочие. По словам Надежды Козенко, перечень постепенно будет увеличиваться.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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01.04.2020 13:48
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