Брифинг с министром труда Алексеем Качаном

Министр ответит на вопросы, связанные с механизмом оказания социальной поддержки в период пандемии коронавируса семьям с детьми, безработным гражданам. Алексей Андреевич расскажет, как оформить заявление на получение соцвыплаты, кто может претендовать на ту или иную помощь, а также о выдаче продуктовых наборов жителям региона.

Вопрос министру можно оставить в комментариях к этому анонсу, а также прислать на электронную почту информагентства penzapress@yandex.ru. Сделать это можно как заранее, так и во время онлайн-брифинга.