В России намерены создать запас масок и лекарств

Правительство решило создать в России промышленный запас масок, лекарств, антисептиков и прочих необходимых во время пандемии товаров, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что это позволит избежать дефицита и разгула спекуляции.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко еще в конце марта поручил Минпромторгу разработать нормативно-правовые акты по созданию в России резервов товаров, на которые из-за пандемии вырос спрос. В документах Министерства здравоохранения сказано, что акты уже подготовили. Деньги на промышленный запас правительство собирается выделить из собственного резервного фонда.

Сейчас в России есть запасы основных видов продуктов, которые можно долго хранить, техники, медицинских товаров, топлива и другого. Где и в каком количестве это все хранится — государственная тайна.