Белозерцев оценил новую форму работы пензенских фитнес-клубов

26 мая губернатор Иван Белозерцев осмотрел залы одной из крупных в Пензе сети спортивных клубов.

Из-за непростой эпидобстановки в Пензенской области введен режим повышенной готовности. Потому в конце марта многие организации сферы услуг закрылись, в том числе – фитнес-клубы. Их сотрудники стали применять новые форматы работы: тренировки перевели в режим онлайн.

Генеральный директор спортивной сети, где побывал губернатор, рассказала, что тренеры запустили новый продукт – «Сохранение здоровья и фигуры для тех, кто «на карантине».

Кроме того, сотрудники прошли обучение по переводу бизнеса в онлайн, антикризисному маркетингу на базе Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, сообщили в пресс-центре правительства региона.

«Вы - большие молодцы, что не опустили рук, что боретесь за своего клиента, проводите занятия в режиме онлайн. Сейчас очень важно сохранить бизнес и рабочие места, вы с этим справляетесь. Мы все соскучились по общению, прогулкам, занятиям спортом. Но это – временные трудности, мы их обязательно преодолеем», - сказал Иван Белозерцев.