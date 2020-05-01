Пензенские артисты поддержали месячник против наркотиков

«Пензакнцерт» запустил акцию (0+) в поддержку всероссийского антинаркотического месячника.
Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни стартовал 26 мая. В нем принимают участие все регионы страны.
«Пензаконцерт» не остался в стороне и запустил рубрику «Музыка против наркотиков». Как отмечено на сайте учреждения, артисты хотят призвать молодежь сделать выбор в пользу творчества и здоровья.
Рубрику открыл солист эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Александр Яковлев, он исполнил песню «Пусть миром правит любовь!».