В Пензе готовят проект памятника врачам

Об этом глава региона написал в своем Twitter-аккаунте.

«На встрече с руководителями крупных промышленных предприятий прозвучала инициатива от трудовых коллективов заводов о создании памятника нашим врачам. Конечно, поддержал эту инициативу. Сегодня готовится проект памятника. Мы его вместе реализуем!» - сообщил Иван Белозерцев.

На встрече с руководителями крупных промышленных предприятий прозвучала инициатива от трудовых коллективов заводов о создании памятника нашим врачам! Конечно, поддержал эту инициативу. Сегодня готовится проект памятника. Мы её вместе реализуем! #Спасибоврачам #Пензенскаяобласть pic.twitter.com/0brrzO9WMF — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 25, 2020

Напомним, идею создать в Пензе памятник медикам, которые сражались с Covid-19, предприниматели озвучили 13 мая на совещании с губернатором. Они рассмотрели несколько возможных площадок для его размещения. Решение будет принято, когда подготовят ряд проектов объекта. Предварительно, вся работа займет не менее 7-10 месяцев. Промышленники отметили, что этот памятник станет символом победы над коронавирусом.

Ранее стало известно, что медики из Пензенской области получили выплаты, назначенные президентом, одними из первых. Кроме того, по поручению губернатора, в регионе установят доплаты работникам медучреждений, которые не попали под действие постановлений правительства страны. Выплаты рассчитаны даже на уборщиков и буфетчиков. На эти цели в Пензенской области на первоначальном этапе предусмотрели 27,6 млн руб. Проект постановления правительства проходит процедуру согласования. Подробный список того, кто может претендовать на дополнительные выплаты и суммы, можно посмотреть здесь.