В Пензе планируют перенести дату празднования Дня города

День города пензенцы должны отмечать 12 июня. Однако, как пишет пресс-служба мэрии, есть вероятность, что из-за поэтапного снятия ограничений по коронавирусу в этот день проведение традиционных массовых мероприятий не состоится – в их числе открытие Галереи почета и славы региона, шествие, салют, фестивали и концерты. Праздник, скорее всего, состоится в сентябре.

Уточняется, что День России, который отмечают в стране 12 июня, пройдет с соблюдением требований режима повышенной готовности и самоизоляции.