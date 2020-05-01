Белозерцев лично посещает предпроиятия Пензы для оценки их работы в условиях пандемии

Губернатор Иван Белозерцев 26 мая, в День предпринимательства, посетил несколько пензенских предприятий и организаций, чтобы оценить их работу в условиях пандемии и необходимую помощь.

О посещении цехов «Пензаспецавтомаш» глава региона написал в своем микроблоге в Twitter.

«Здесь производится оборудование для АЗС, мобильные топливозаправочные станции, системы автоматизации топливообеспечения предприятий. Разрабатываются электронные системы управления.

В 2019 году «Пензаспецавтомаш» по итогам конкурса всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта, проводимым Российским экспортным центром, занял первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» по итогам окружного этапа, и третье место - на федеральном этапе», - рассказал губернатор.

В 2019г «Пензаспецавтомаш» по итогам конкурса Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта, проводимом АО #РоссийскийЭкспортныйцентр заняли 1-е место

в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» по итогам окружного этапа и 3 место на федеральном этапе pic.twitter.com/doAhMxIQ8a — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) May 26, 2020

Также Иван Белозерцев посетил один из пензенских фитнес-клубов. Он оценил новый формат работы, который они предлагают клиентам для поддержания их в хорошей физической форме. И ранее побывал на мебельных производствах, которые готовы увеличить выпуск продукции.