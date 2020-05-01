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26.05.2020г.
Белозерцев лично посещает предпроиятия Пензы для оценки их работы в условиях пандемии

Белозерцев лично посещает предпроиятия Пензы для оценки их работы в условиях пандемии

Вт, 26.05.20 14:07
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Губернатор Иван Белозерцев 26 мая, в День предпринимательства, посетил несколько пензенских предприятий и организаций, чтобы оценить их работу в условиях пандемии и необходимую помощь. 

О посещении цехов «Пензаспецавтомаш» глава региона написал в своем микроблоге в Twitter.

«Здесь производится оборудование для АЗС, мобильные топливозаправочные станции, системы автоматизации топливообеспечения предприятий. Разрабатываются электронные системы управления.

В 2019 году «Пензаспецавтомаш» по итогам конкурса всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта, проводимым Российским экспортным центром, занял первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» по итогам окружного этапа, и третье место - на федеральном этапе», - рассказал губернатор.

Также Иван Белозерцев посетил один из пензенских фитнес-клубов. Он оценил новый формат работы, который они предлагают клиентам для поддержания их в хорошей физической форме. И ранее побывал на мебельных производствах, которые готовы увеличить выпуск продукции. 

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/promyshlennost/236264/
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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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01.04.2020 13:48
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