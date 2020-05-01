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26.05.2020г.
Школьники получили более тысячи компьютеров для дистанционного обучения

Школьники получили более тысячи компьютеров для дистанционного обучения

Вт, 26.05.20 14:23
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Более 1 тыс. 200 компьютеров было передано школьникам Пензенской области для организации дистанционного обучения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

По его словам, перед стартом дистанционного обучения был проведен мониторинг наличия компьютеров в семьях учащихся, после чего решено, что школы передадут свои компьютеры во временное пользование тем, у которых их нет.

«Я не могу не упомянуть о социальном проекте, инициатором которого выступила партия «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации «Помоги учиться дома». Когда многодетным малообеспеченным семьям, где старшие дети являются учащимися выпускных классов, предоставляются безвозмездно в постоянное пользование компьютеры. Сегодня почти 300 компьютеров предоставлено таким семьям. И данная акция продолжается», — сказал глава областного Минобра, предложив подключиться к ней благотворителям.

Александр Воронков также сообщил, что в связи с организацией дистанционного обучения была ускорена установка вышек сотовой связи, чтобы школьники, живущие в отдаленных населенных пунктах, не были отрезаны от этого процесса.

«Нам важно было, чтобы право получения образования имел каждый ребенок. Поэтому не только использование компьютерной техники применяется в дистанционном обучении. Это и доставка материалов на дом посредством волонтеров, это и обратная связь, это и телефонная связь — ведь ей покрыта вся территория Пензенской области. Мы смогли организовать и консультации на расстоянии председателей предметных комиссий, лучших учителей Пензенской области по тем или иным вопросам, связанным именно с изучением нового материала», — отметил он.

По словам министра, проект по обеспечению компьютерами школьников, а также работа по налаживанию бесперебойной интернет-связи в отдаленных уголках региона будет продолжена.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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