Школьники получили более тысячи компьютеров для дистанционного обучения

Более 1 тыс. 200 компьютеров было передано школьникам Пензенской области для организации дистанционного обучения в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» .

По его словам, перед стартом дистанционного обучения был проведен мониторинг наличия компьютеров в семьях учащихся, после чего решено, что школы передадут свои компьютеры во временное пользование тем, у которых их нет.

«Я не могу не упомянуть о социальном проекте, инициатором которого выступила партия «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации «Помоги учиться дома». Когда многодетным малообеспеченным семьям, где старшие дети являются учащимися выпускных классов, предоставляются безвозмездно в постоянное пользование компьютеры. Сегодня почти 300 компьютеров предоставлено таким семьям. И данная акция продолжается», — сказал глава областного Минобра, предложив подключиться к ней благотворителям.

Александр Воронков также сообщил, что в связи с организацией дистанционного обучения была ускорена установка вышек сотовой связи, чтобы школьники, живущие в отдаленных населенных пунктах, не были отрезаны от этого процесса.

«Нам важно было, чтобы право получения образования имел каждый ребенок. Поэтому не только использование компьютерной техники применяется в дистанционном обучении. Это и доставка материалов на дом посредством волонтеров, это и обратная связь, это и телефонная связь — ведь ей покрыта вся территория Пензенской области. Мы смогли организовать и консультации на расстоянии председателей предметных комиссий, лучших учителей Пензенской области по тем или иным вопросам, связанным именно с изучением нового материала», — отметил он.

По словам министра, проект по обеспечению компьютерами школьников, а также работа по налаживанию бесперебойной интернет-связи в отдаленных уголках региона будет продолжена.