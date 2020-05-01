Пензенский зоопарк поделился роликом с первыми шагами канадских волчат

«Волчата с любопытством изучают вольер, с круглыми от удивления глазенками нюхают воздух, который так притягательно пахнет новым и неизвестным. Волчата еще совсем маленькие, неуклюжие, смешные и такие очаровательные. Но пройдет время и наши колбочки станут самыми настоящими волками и разъедутся от нас по своим новым домам, в такие моменты так хочется, чтобы они росли медленнее. Но пока они еще крошки, и у нас еще время полюбоваться тем, как они делают свои первые волчьи шаги», - поделились с подписчиками работники в группе соцсети «ВКонтакте».

Отмечено, что родители семерых очаровательных детенышей - Карат и Кари – заботятся о малышах и играют с ними. Правда, на видео попали только два волчонка: они резвятся на воздухе и потихоньку осваиваются в вольере.

Напомним, из-за пандемии коронавируса пензенский зоопарк временно приостановил прием посетителей.