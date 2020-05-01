Пензячка лишилась денег после звонка незнакомки

Пенсионерка сообщила, что деньги исчезли с ее счета после телефонного звонка. Собеседница представилась сотрудницей банка и сказала, что клиентке нужно предотвратить подозрительные операции.

По указанию звонившей, женщина продиктовала реквизиты своей карты и коды в SMS. А после этого увидела, что с ее счета списали 123 тысячи рублей.

По факту кражи в настоящее время проводится проверка.

«Не стоит доверять незнакомцам. Настоящие сотрудники банка найдут другие способы, как с вами связаться. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть обмануть. Не дайте им такой возможности. Сразу же прекращайте общение», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.