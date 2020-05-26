У одного из домов в Пензе помойка вышла за пределы мусорного контейнера

Во дворе дома №35 по проспекту Строителей возникла проблема с вывозом твердых бытовых отходов. Помойка вышла за пределы мусорного контейнера, засорив и прилегающую к ней территорию.

Согласно СанПиНу, загнивание и разложение мусора в контейнерах не допускается. Вывоз твердых бытовых отходов строго регламентирован: в холодное время года - не реже одного раза в три дня, в теплое - не реже раза в сутки или согласно индивидуальному графику муниципального образования.

«Ранее управление благоустройства и очистки рассказывало населению о том, как у них все четко построено, что у них существуют отчеты о вывозе мусора, которые они отправляют своим диспетчерам и что все под контролем, но по этому дому я не увидела, что все так гладко. Было два обходных пути – с улицы Собинова и через двор соседнего дома. Что им мешало сделать все вовремя, чтобы не копить мусор пять дней и не разводить антисанитарию в такое время, остается загадкой», - сказала депутат Пензенской городской Думы Людмила Коломыцева.

По словам местных жителей, рано утром накануне мусор с территории все-таки вывезли. Однако повторится ли такая история вновь, неизвестно. В предыдущий раз никого из жителей путем объявления ставить в известность о трудностях, связанных с вывозом мусора, не стали, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.