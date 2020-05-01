В Пензе иностранным студентам передали набор продуктов

Помощь оказало Централизованное духовное управление мусульман Пензенской области. Предприниматели закупили и организовали доставку продуктов для студентов.

«Здесь есть и овощи, и свежее мясо, и крупы. Обеспечили ребят всем, что им необходимо для праздничного стола, ведь впереди - такой значимый для каждого мусульманина праздник - окончание месяца Рамазан», - сказал почетный председатель местной таджикской национально-культурной автономии Ильез Гиезов.

По словам председателя местной таджикской национально-культурной автономии Нигины Гиезовой, в такой непростой период поддержка особенно важна.

Студенты поблагодарили за оказанную им помощь.