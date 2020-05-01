Пензенских бизнесменов приглашают на бесплатную конференцию с участием эксперта из Монако

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что ведущие спикеры России поделятся с пензенцами инструментами управления финансами и продажами в актуальных условиях. Помимо этого, у бизнесменов будет возможность задать вопросы тем предпринимателям, которые смогли успешно справиться с текущей ситуацией. Будут затронуты темы, связанные с изменениями в разных сферах: продажи, услуги и производство.

«Специально для предпринимателей Пензы будет организовано удаленное выступление зарубежного эксперта и бизнес-практика из Монако. Спикер расскажет об обстановке за рубежом, о том, какие нюансы стоит учесть при выходе из самоизоляции, даст советы по изменениям бизнес-модели в текущих реалиях», - добавили в пресс-центре.

Отмечается, что по итогам конференции каждый участник познакомится с готовыми инструментами, которые можно будет применить для улучшения ситуации в своей компании. Помимо этого, будут озвучены реальные меры государственной поддержки предпринимателей и способы их получения.

Для того, чтобы принять участие в конференции, необходимо зарегистрироваться по ссылке - 2020.mbpenza.ru. Мероприятие будет проходить с 11.00 до 15:30.