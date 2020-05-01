Улицы Пензы будут патрулировать пожарные-мотоциклисты

У пензенских пожарных теперь есть свои мотоциклы, на которых они могут патрулировать улицы города, причем не только в поисках пожаров, но и на предмет дорожных происшествий.

На таком высокоманевренном транспорте можно, во-первых, в разы быстрее доехать до места происшествия, а во-вторых, быть все время в движении и таким образом владеть оперативной обстановкой.

«В базу занесены улицы, по каким мы ездим в случае ДТП или пожара. Мы сообщаем диспетчеру, требуется ли там автоцистерна или мы можем справиться своими силами», - рассказал старший инструктор Алексей Богомолов.

Оба мотоцикла неспроста достались специализированной пожарно-спасательной части, ведь ее главная цель - быть на передовой в самых сложных происшествиях. Поэтому в арсенале мотопожарных есть не только огнетушители, в том числе - ранцевый, но и аварийно-спасательный инструмент, рация и другие вспомогательные средства. Сотрудники выезжают на дежурство в утренние и вечерние часы пик.

«В такое время прохождение тяжелых автомобилей по дорогам усложняется, а пожарно-тактические средства обладают высокой маневренностью», - сказал начальник специализированной пожарно-спасательной части Пензы Дмитрий Чупрунов.

Имея определенный маршрут, водители при необходимости могут сорваться с него и поспешить на спасение чьей-либо жизни. Они экипированы в так называемые мотобоевки, имеющие под основным слоем элементы защиты локтей и коленных суставов. В такой одежде тоже можно тушить пожар.

В настоящее время друг друга по очереди сменяют 12 сотрудников части. Позже список допущенных до дежурства на мотоциклах будет расширен, а если проект по такому усилению пожарной службы окажется успешным, то, скорее всего, дело не ограничится двумя выделенными для спасателей мотоциклами, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.