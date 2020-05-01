Стало известно, где в Пензе установят памятник Матери и скульптуру Петра и Февронии

26 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел площадки рядом со Спасским собором, где установят памятник Матери и композицию, изображающую русских православных святых Петра и Февронию.

Фигуры святых планируется разместить на подъеме, ведущем к храму с улицы Кирова. Скульптура устанавливается в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Ее предполагается открыть в День семьи, любви и верности 8 июля.

«Памятник великолепный, место выбрано хорошее, оно станет центром притяжения для православных верующих и всех пензенцев», - отметил губернатор.

По его словам, необходимо определиться с подрядчиком, который подготовит площадку под скульптуру, установит постамент и сделает освещение.

Что касается памятника Матери, установка которого инициирована Иваном Белозерцевым, скульптура создается на внебюджетные средства и будет расположена со стороны улицы Московской, на подходе к собору, сообщили в пресс-центре правительства региона.

В ходе осмотра Иван Белозерцев поручил привести в порядок площадку рядом с местом, где будет стоять памятник.

Кроме того, губернатор осмотрел сам Спасский собор, проверил, как проходят внутренние отделочные работы. Сейчас там монтируют конструкции под иконостас, его планируют установить через пять дней.

Ранее губернатор в рамках объезда города посетил ряд предприятий, чтобы оценить их работу в условиях панедмии коронавируса и возможную помощь.