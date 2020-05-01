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26.05.2020г.
Стало известно, где в Пензе установят памятник Матери и скульптуру Петра и Февронии

Стало известно, где в Пензе установят памятник Матери и скульптуру Петра и Февронии

Вт, 26.05.20 15:34
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26 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел площадки рядом со Спасским собором, где установят памятник Матери и композицию, изображающую русских православных святых Петра и Февронию.

Фигуры святых планируется разместить на подъеме, ведущем к храму с улицы Кирова. Скульптура устанавливается в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Ее предполагается открыть в День семьи, любви и верности 8 июля.

«Памятник великолепный, место выбрано хорошее, оно станет центром притяжения для православных верующих и всех пензенцев», - отметил губернатор.

По его словам, необходимо определиться с подрядчиком, который подготовит площадку под скульптуру, установит постамент и сделает освещение.

Что касается памятника Матери, установка которого инициирована Иваном Белозерцевым, скульптура создается на внебюджетные средства и будет расположена со стороны улицы Московской, на подходе к собору, сообщили в пресс-центре правительства региона.

В ходе осмотра Иван Белозерцев поручил привести в порядок площадку рядом с местом, где будет стоять памятник.

Кроме того, губернатор осмотрел сам Спасский собор, проверил, как проходят внутренние отделочные работы. Сейчас там монтируют конструкции под иконостас, его планируют установить через пять дней.

 Ранее губернатор в рамках объезда города посетил ряд предприятий, чтобы оценить их работу в условиях панедмии коронавируса и возможную помощь.  

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/236547/
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
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