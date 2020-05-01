Пензенцы присоединились к онлайн-марафону «Последний звонок-2020»

В России стартовала акция «Последний звонок-2020» (0+). Из-за пандемии коронавируса торжественные линейки отменились, поэтому общение выпускников с учителями состоялось в формате онлайн-марафона в социальных сетях. В нем приняли участие, в том числе – пензенцы.

К всероссийской акции присоединились около 80 тысяч школьников со всей страны. Ребята и педагоги поздравляли друг друга с завершением непростого учебного года.

«Мы вчера все отрепетировали, а сегодняшний прогон прошел экспромтом, на импровизации. До этого слушали эфир наших коллег и ощущение объединения, праздника во всероссийском масштабе, это здорово. Хочу пожелать ребята с гордостью носить звание выпускников своей школы. Удачи вам, дорогие», - сказала директор школы имени М. Ю. Лермонтова Ольга Баландина.

Пензенских школьников ждет еще один «Последний звонок», региональный. Он прозвенит в онлайн-режиме 29 мая в 12:00. Трансляция будет осуществляться также в соцсетях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.