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26.05.2020г.
В Пензенской области сняли видеоролик ко Дню предпринимательства

В Пензенской области сняли видеоролик ко Дню предпринимательства

Вт, 26.05.20 16:09
Просмотров: 399

26 мая российское бизнес-сообщество в условиях непростой эпидобстановки отмечает День предпринимательства. В поддержку бизнесменов в Пензенской области подготовили праздничный видеоролик.

В ролике представители пензенских предприятий бросают друг другу бумажный самолетик. Главная мысль, которая подчеркивается в видео: благодаря совместным усилиям бизнесмены смогут достичь новых высот. 

Отметим, что в современных реалиях – в период пандемии коронавируса – особенно важно поддерживать бизнес, и в нашем регионе этому уделяется огромное значение.

Помимо мер поддержки для бизнесменов, которые были озвучены президентом России и действуют на федеральном уровне, в Пензенской области были предприняты дополнительные шаги для помощи предпринимателям. Ряд законопроектов был принят на сессии областного парламента.

Например, для пензенского бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрели максимальное снижение налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения. Они действуют с начала 2020 года и составляют 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы минус расходы» для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, принят закон, согласно которому ставка по налогу на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости, в 2020 году составит 1,6%, в 2021 году – 1,8%, 2022 и последующие годы – 2%.

Льготу по налогу на имущество организаций получат и арендодатели, снизившие арендную плату. Она будет предоставляться по налогу на имущество, исчисляемому исходя из среднегодовой стоимости объектов, по ставке 2,2%, на период снижения арендной платы, с 1 марта и до завершения режима повышенной готовности.

Еще одна важная мера, принятая на региональном уровне, - снижение в два раза стоимости патента для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых будет применяться патентная система налогообложения на территории Пензенской области.

О других мерах поддержки бизнеса, уже действующих или готовящихся к реализации, можно почитать ЗДЕСЬ.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 17:09
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