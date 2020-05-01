В Пензенской области сняли видеоролик ко Дню предпринимательства

26 мая российское бизнес-сообщество в условиях непростой эпидобстановки отмечает День предпринимательства. В поддержку бизнесменов в Пензенской области подготовили праздничный видеоролик.

В ролике представители пензенских предприятий бросают друг другу бумажный самолетик. Главная мысль, которая подчеркивается в видео: благодаря совместным усилиям бизнесмены смогут достичь новых высот.

Отметим, что в современных реалиях – в период пандемии коронавируса – особенно важно поддерживать бизнес, и в нашем регионе этому уделяется огромное значение.

Помимо мер поддержки для бизнесменов, которые были озвучены президентом России и действуют на федеральном уровне, в Пензенской области были предприняты дополнительные шаги для помощи предпринимателям. Ряд законопроектов был принят на сессии областного парламента.

Например, для пензенского бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрели максимальное снижение налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения. Они действуют с начала 2020 года и составляют 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% по объекту налогообложения «доходы минус расходы» для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, принят закон, согласно которому ставка по налогу на имущество организаций, исходя из кадастровой стоимости, в 2020 году составит 1,6%, в 2021 году – 1,8%, 2022 и последующие годы – 2%.

Льготу по налогу на имущество организаций получат и арендодатели, снизившие арендную плату. Она будет предоставляться по налогу на имущество, исчисляемому исходя из среднегодовой стоимости объектов, по ставке 2,2%, на период снижения арендной платы, с 1 марта и до завершения режима повышенной готовности.

Еще одна важная мера, принятая на региональном уровне, - снижение в два раза стоимости патента для предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых будет применяться патентная система налогообложения на территории Пензенской области.

О других мерах поддержки бизнеса, уже действующих или готовящихся к реализации, можно почитать ЗДЕСЬ.