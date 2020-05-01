В Пензе транспортный прокурор предъявил иск РЖД за погибшего лося

Происшествие на железной дороге случилось в апреле. Подвижной состав ОАО «РЖД» сбил лося, животное погибло. По данному сообщению транспортный прокурор провел проверку.

«Ущерб, причиненный дикой природе и государству в результате гибели животного, рассчитан министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области с учетом возраста лося и составил 80 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

К железнодорожной организации предъявили иск о возмещении вреда. Ситуация находится на контроле прокуратуры.