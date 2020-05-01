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26.05.2020г.
Пензенскую клиническую больницу оснастят оборудованием на 100 млн рублей

Пензенскую клиническую больницу оснастят оборудованием на 100 млн рублей

Вт, 26.05.20 16:21
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В министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали, что в Городскую клиническую больницу №4 поступило новое оборудование.

Так, в медучреждении появились три портативных УЗИ-аппарата для отделения реанимации и интенсивной терапии. По словам главврача больницы Андрея Водопьянова, приборы легко переносить и очень удобно применять в местах оказания медицинской помощи - в отделениях интенсивной терапии, при визитах врача на дом или при чрезвычайных ситуациях. На покупку оборудования из федерального бюджета выделили более 8 млн рублей.

Помимо этого, для учреждения приобрели 40 реанимационных кроватей, 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и 13 мониторов пациента. Сумма оборудования, которое будет поставлено в больницу – более 100 млн рублей. В пресс-службе министерства добавили, что более 10 млн из бюджета области выделили на подводку кислорода к койкам.

«Нам уже установили кислородную рампу на 20 баллонов, что позволит бесперебойно осуществлять подачу кислорода на 97 коек», - подчеркнул Андрей Водопьянов.

Напомним, в учреждении сейчас лечатся заразившиеся коронавирусом.  

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 09:32
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