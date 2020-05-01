Пензенскую клиническую больницу оснастят оборудованием на 100 млн рублей

Так, в медучреждении появились три портативных УЗИ-аппарата для отделения реанимации и интенсивной терапии. По словам главврача больницы Андрея Водопьянова, приборы легко переносить и очень удобно применять в местах оказания медицинской помощи - в отделениях интенсивной терапии, при визитах врача на дом или при чрезвычайных ситуациях. На покупку оборудования из федерального бюджета выделили более 8 млн рублей.

Помимо этого, для учреждения приобрели 40 реанимационных кроватей, 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и 13 мониторов пациента. Сумма оборудования, которое будет поставлено в больницу – более 100 млн рублей. В пресс-службе министерства добавили, что более 10 млн из бюджета области выделили на подводку кислорода к койкам.

«Нам уже установили кислородную рампу на 20 баллонов, что позволит бесперебойно осуществлять подачу кислорода на 97 коек», - подчеркнул Андрей Водопьянов.

Напомним, в учреждении сейчас лечатся заразившиеся коронавирусом.