В Пензе руководитель пожаловался на оскорбления подчиненного в прокуратуру

Пензенская транспортная прокуратура провела проверку после обращения руководителя предприятия железнодорожного транспорта.
Мужчина сообщил, что один из подчиненных оскорбил его. Проверка подтвердила это.
«Согласно заключению эксперта, использованные работником в отношении руководителя предприятия слова обладают признаками нецензурной речи и унижают честь и достоинство», - подчеркнули в пресс-службе Приволжской прокуратуры.
В итоге в отношении работника возбудили дело об административном правонарушении. Материалы направили в Железнодорожный районный суд Пензы.