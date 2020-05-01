Стала известна дата проведения парада Победы

Президент страны Владимир Путин поручил начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы. Об этом он сообщил 26 мая во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу, пишет «Фонтанка».

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад Победителей. Памятное мероприятие должно пройти в Москве и других городах России», — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что необходимо будет соблюсти самые строгие меры безопасности.

Помимо этого, президент назначил дату проведения шествия Бессмертного полка. Оно состоится 26 июля, в День ВМФ России. Его планируют объединить с морским парадом.

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