Глава пензенского минобра разъяснил, почему в условиях пандемии не был сокращен учебный год

Учебный год в Пензенской области не был сокращен из-за пандемии коронавируса, чтобы дети успели пройти всю запланированную на этот год программу и не были перегружены занятиями в сентябре. Об этом в эфире телеканала « Россия 24. Пенза » заявил министр образования региона Александр Воронков.

По его словам, сейчас в области также пристально следят за тем, чтобы во время дистанционного обучения дети не перенапрягались.

«Министерством образования Пензенской области рекомендовано и сейчас жестко контролируется, чтобы в начальной школе проходило не более двух уроков в дистанционном формате, в 5-8-х классах — не более трех уроков в день, в 9,10,11-х классах – четырех уроков. Причем именно предметы, которые выбрали ребята или выберут в будущем для сдачи в форме единого государственного экзамена», — уточнил он.

По словам министра, многие педагоги, несмотря на успешное освоение дистанционного формата работы, все равно отрицают его, считая, что традиционное образование должно быть фундаментом системы обучения.

«В принципе, этого придерживаюсь и я, поэтому уверен, что 1 сентября мы выйдем в традиционной форме обучаться. Пройдут торжественные линейки с первым звонком, и школьники приступят к занятиям», — сказал Александр Воронков

Он добавил, что все, конечно, будет зависеть от эпидситуации в регионе и в стране в целом.

«Поэтому очень важно соблюдать те требования Роспотребнадзора, которые предъявляются к населению конкретных городов, муниципалитетов, к тем мероприятиям, которые обязаны выполнять, и организации, и предприятия, и, конечно же, сами люди», — подытожил глава регионального минобра.