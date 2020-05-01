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26.05.2020г.
Глава пензенского минобра разъяснил, почему в условиях пандемии не был сокращен учебный год

Глава пензенского минобра разъяснил, почему в условиях пандемии не был сокращен учебный год

Вт, 26.05.20 16:43
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Учебный год в Пензенской области не был сокращен из-за пандемии коронавируса, чтобы дети успели пройти всю запланированную на этот год программу и не были перегружены занятиями в сентябре. Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» заявил министр образования региона Александр Воронков.

По его словам, сейчас в области также пристально следят за тем, чтобы во время дистанционного обучения дети не перенапрягались.

«Министерством образования Пензенской области рекомендовано и сейчас жестко контролируется, чтобы в начальной школе проходило не более двух уроков в дистанционном формате, в 5-8-х классах — не более трех уроков в день, в 9,10,11-х классах – четырех уроков. Причем именно предметы, которые выбрали ребята или выберут в будущем для сдачи в форме единого государственного экзамена», — уточнил он.

По словам министра, многие педагоги, несмотря на успешное освоение дистанционного формата работы, все равно отрицают его, считая, что традиционное образование должно быть фундаментом системы обучения.

«В принципе, этого придерживаюсь и я, поэтому уверен, что 1 сентября мы выйдем в традиционной форме обучаться. Пройдут торжественные линейки с первым звонком, и школьники приступят к занятиям», — сказал Александр Воронков

Он добавил, что все, конечно, будет зависеть от эпидситуации в регионе и в стране в целом.

«Поэтому очень важно соблюдать те требования Роспотребнадзора, которые предъявляются к населению конкретных городов, муниципалитетов, к тем мероприятиям, которые обязаны выполнять, и организации, и предприятия, и, конечно же, сами люди», — подытожил глава регионального минобра.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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