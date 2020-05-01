Индекс самоизоляции в Пензе сохраняется на максимально низком уровне

Индекс самоизоляции 1,1 - антирекордный показатель для Пензы - похоже, стал для областного центра постоянным явлением. В полдень 26 мая сервис «Яндекса» вновь зафиксировал данную цифру.

Напомним, сервис анализирует число людей на улицах города, автомобильный трафик и сравнивает с периодом до распространения коронавирусной инфекции. 1 апреля, в первый день самоизоляции, индекс Пензы в 12:00 составлял 3,6.

9 мая показатель не опускался ниже трех, но после завершения периода нерабочих дней вновь снизился. 22 мая в полдень был зафиксирован антирекорд - 1,1, который повторился и 24, и 25 числа. Причем вчера он продержался целых четыре часа – с 11-ти до 15-ти.

Днем 26 мая на улице по-прежнему очень много людей. В полдень индекс составлял 1,1, по состоянию на 16 часов чуть поднялся – до 1,3. Это всего на 0,5 пункта больше, чем в это же время до коронавируса.

По состоянию на 26 мая, в Пензенской области - 1892 случая коронавируса, из них за последние сутки подтвердили 89.