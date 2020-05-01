Пензенец отметил важность закрепления волонтерства в Конституции

В период пандемии стали незаменимы волонтеры. Они доставляют продукты и лекарства нуждающимся и находящимся в зоне риска, оказывают психологическую помощь по телефону. Однако те, кто так неравнодушен к чужим бедам, долгое время сами оставались без поддержки. Исправить ситуацию и закрепить законодательно понятие «волонтер» должны поправки в 114-ю статью Конституции России.

«Еще в январе мы даже представить не могли, насколько будут важны волонтеры. В условиях коронавирусной инфекции все перевернулось. Было бы здорово подкрепить правовой статус добровольцев и это возможно в условиях принятия поправок в Конституцию, без них ничего не будет прописано. Хочется, чтобы в связи с этим были внесены такие моменты как, например, льготы для добровольцев при поступлении в вузы, потому что основная их часть – это молодежь», - отметил волонтер Антон Толов.

Также в законе планируют предусмотреть отмену летней практики для учащихся, которые сейчас трудятся добровольцами в волонтерских штабах, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.