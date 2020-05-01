Пожилым пензенцам раздали бесплатные продуктовые наборы

Жители Пензенской области принимают участие во всероссийском проекте «Продуктовая помощь».
Проект направлен на единовременную благотворительную помощь нуждающимся людям старше 65 лет, пояснили в пресс-центре облправительства.
В Пензенской области проект реализует некоммерческая организация «Национальные чемпионы». Вместе с волонтерами, министерством труда, социальной защиты и демографии региона, органами местного самоуправления они передали бесплатные продуктовые наборы и товары первой необходимости 14 000 гражданам пожилого возраста.
«На этой неделе планируем начать выдавать продуктовые наборы медицинским работникам старше 65 лет, это порядка 1500 человек», - рассказал генеральный директор АНО «Национальные чемпионы» Денис Каширов.
Всего до 1 июля планируется раздать наборы 20000 жителей области.