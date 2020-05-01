спортпротивнаркотиков. Пензенцы делятся в Сети видео со своих тренировок

Занятие физкультурой в режиме онлайн в период пандемии стало популярным не только у спортсменов, но и у всех кто ведет здоровый образ жизни. Чтобы привить пензенцам любовь к домашним тренировкам, пока закрыты фитнес-центры, региональное министерство спорта запустило акцию «Мы за ЗОЖ. Спорт против наркотиков» (0+).

Ее приурочили к всероссийскому антинаркотическому месячнику (0+). Превратить в спортинвентарь любой предмет в доме и правильно выполнять то или иное упражнение помогут профессиональные спортсмены. Многие атлеты поддержали инициативу ведомства.

Как поддерживать свое тело в форме в домашних условиях, а главное - делать это правильно, своим подписчикам в социальных сетях показывает чемпионка России по легкой атлетике Кристина Хорошева. Она тренируется в онлайн-режиме на протяжении всего периода пандемии.

«Просыпаюсь, завтракаю, делаю зарядку, это у меня как первая тренировка, потом выхожу в онлайн, мы заранее обговариваем время с наставником и занимаемся там. Раньше, когда была плохая погода, каждый день, а сейчас у меня есть возможность одной выехать в лес и там побегать, так как там никого нет», - рассказала она.

И даже в тренировках дома, когда закрыты все спортсооружения, профессиональные атлеты отыскали огромную пользу. Определенные наборы прыжков, растяжек и кардиоупражнений помогают по максимуму прокачать слабые группы мышц. На это, как правило, во время расширенных занятий не хватает либо времени, либо сил.

В областном минспорте призывают жителей региона делиться примерами своих тренировок на самоизоляции. С 26 мая ведомство запустило онлайн-акцию «Мы за ЗОЖ. Спорт против наркотиков» в рамках всероссийского антинаркотического месячника.

«В другое время мы проводили бы ее на стадионах, на спортивных площадках, организовали бы соревнования, но в сегодняшних условиях это может быть реализовано только таким образом. И сейчас, может, такой формат акции еще раз напомнит пензенцам, что пока лучше оставаться дома», - сказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Чтобы стать участником акции нужно выложить видео своей тренировки в социальных сетях с хештегом #мызаЗОЖ или #спортпротивнаркотив, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.