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#спортпротивнаркотиков. Пензенцы делятся в Сети видео со своих тренировок

#спортпротивнаркотиков. Пензенцы делятся в Сети видео со своих тренировок

Вт, 26.05.20 22:39
Просмотров: 219

Занятие физкультурой в режиме онлайн в период пандемии стало популярным не только у спортсменов, но и у всех кто ведет здоровый образ жизни. Чтобы привить пензенцам любовь к домашним тренировкам, пока закрыты фитнес-центры, региональное министерство спорта запустило акцию «Мы за ЗОЖ. Спорт против наркотиков» (0+).

Ее приурочили к всероссийскому антинаркотическому месячнику (0+). Превратить в спортинвентарь любой предмет в доме и правильно выполнять то или иное упражнение помогут профессиональные спортсмены. Многие атлеты поддержали инициативу ведомства.

Как поддерживать свое тело в форме в домашних условиях, а главное - делать это правильно, своим подписчикам в социальных сетях показывает чемпионка России по легкой атлетике Кристина Хорошева. Она тренируется в онлайн-режиме на протяжении всего периода пандемии.

«Просыпаюсь, завтракаю, делаю зарядку, это у меня как первая тренировка, потом выхожу в онлайн, мы заранее обговариваем время с наставником и занимаемся там. Раньше, когда была плохая погода, каждый день, а сейчас у меня есть возможность одной выехать в лес и там побегать, так как там никого нет», - рассказала она.

И даже в тренировках дома, когда закрыты все спортсооружения, профессиональные атлеты отыскали огромную пользу. Определенные наборы прыжков, растяжек и кардиоупражнений помогают по максимуму прокачать слабые группы мышц. На это, как правило, во время расширенных занятий не хватает либо времени, либо сил.

В областном минспорте призывают жителей региона делиться примерами своих тренировок на самоизоляции. С 26 мая ведомство запустило онлайн-акцию «Мы за ЗОЖ. Спорт против наркотиков» в рамках всероссийского антинаркотического месячника.

«В другое время мы проводили бы ее на стадионах, на спортивных площадках, организовали бы соревнования, но в сегодняшних условиях это может быть реализовано только таким образом. И сейчас, может, такой формат акции еще раз напомнит пензенцам, что пока лучше оставаться дома», - сказал заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Чтобы стать участником акции нужно выложить видео своей тренировки в социальных сетях с хештегом #мызаЗОЖ или #спортпротивнаркотив, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
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