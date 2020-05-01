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26.05.2020г.
Власти регионов сами решат, сдавать ли школьникам ЕГЭ в масках – Рособрнадзор

Власти регионов сами решат, сдавать ли школьникам ЕГЭ в масках – Рособрнадзор

Вт, 26.05.20 17:49
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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Известиям» рассказал о том, что власти регионов самостоятельно будут принимать решение о том, нужно ли школьникам сдавать ЕГЭ в масках и перчатках.

«27 мая пройдет всероссийское видеосовещание с региональными министрами образования, и каждый регион сам будет определять - надевать ли ребенку на ЕГЭ маску и перчатки. Четыре часа провести в маске и перчатках в июле - очень сложно. Тем более что, по прогнозам, будет жаркое лето. Поэтому регион сам будет решать все по ситуации», - отметил Анзор Музаев.

Он также добавил, что организаторы экзаменов обязаны будут надеть средства защиты. Масками и перчатками в регионах обеспечат учителей на 6000 пунктах сдачи единого госэкзамена.

По словам главы Рособрнадзора, в этом году средний балл для поступления вузы будет ниже, так как увеличится число бюджетных мест. Ранее в Минобрнауки сообщили о выделении дополнительно 30 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях.

«Традиционно за все те годы, что мы проводим ЕГЭ, ниже 400 000 бюджетных мест не было никогда. Участников ЕГЭ в этом году у нас 783 тысячи. С учетом добавленных бюджетных мест конкурс в этом году будет около полутора человек на место», - рассказал он.

Напомним, 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, а 3 июля состоятся экзамены по географии, литературе, информатике.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 09:32
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