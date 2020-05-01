Власти регионов сами решат, сдавать ли школьникам ЕГЭ в масках – Рособрнадзор

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Известиям» рассказал о том, что власти регионов самостоятельно будут принимать решение о том, нужно ли школьникам сдавать ЕГЭ в масках и перчатках.

«27 мая пройдет всероссийское видеосовещание с региональными министрами образования, и каждый регион сам будет определять - надевать ли ребенку на ЕГЭ маску и перчатки. Четыре часа провести в маске и перчатках в июле - очень сложно. Тем более что, по прогнозам, будет жаркое лето. Поэтому регион сам будет решать все по ситуации», - отметил Анзор Музаев.

Он также добавил, что организаторы экзаменов обязаны будут надеть средства защиты. Масками и перчатками в регионах обеспечат учителей на 6000 пунктах сдачи единого госэкзамена.

По словам главы Рособрнадзора, в этом году средний балл для поступления вузы будет ниже, так как увеличится число бюджетных мест. Ранее в Минобрнауки сообщили о выделении дополнительно 30 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях.

«Традиционно за все те годы, что мы проводим ЕГЭ, ниже 400 000 бюджетных мест не было никогда. Участников ЕГЭ в этом году у нас 783 тысячи. С учетом добавленных бюджетных мест конкурс в этом году будет около полутора человек на место», - рассказал он.

Напомним, 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, а 3 июля состоятся экзамены по географии, литературе, информатике.