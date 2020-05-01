Погода
Сегодня
+16 оС
Завтра
+22 оС

$ 71 р

€ 77 р

0:13
27.05.2020г.
Covid-2019. Пензенцев призывают соблюдать дистанцию при поездках на дачу

Covid-2019. Пензенцев призывают соблюдать дистанцию при поездках на дачу

Вт, 26.05.20 23:38
Просмотров: 135

В минувшие выходные на дачных автобусах до своих участков добралось рекордное количество человек с начала сезона - более 3000. И если в воскресение нагрузка на перевозчиков была небольшая и транспорт уезжал из Пензы полупустым, то в субботу на конечных дачных остановках буквально яблоку некуда было упасть. Соблюдается ли в таких условиях социальная дистанция дачниками, которые входят в особую категорию риска, выяснила съемочная группа телеканала «Экспресс».

За разговорами о рассаде огурцов и помидоров пензенские дачники, кажется, позабыли о том, что в регионе действует режим повышенной готовности. Немного о погоде и удобрениях, последние новости - жители, соскучившись по живому общению, хотят обсудить все. Разговоры сближают единомышленников в прямом смысле слова.

Между тем, подавляющее число дачников - это пожилые люди, которые входят в группу риска: они тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Но и это никого не останавливает: дачники хотят поскорее добраться до участка, желательно, первым рейсом. В самих автобусах за количеством людей стараются следить и даже отсчитывать. По новым нормам, в один автобус перевозчик должен сажать не более 60 человек.

В погоне за экономией времени забываются элементарные меры, меры собственной безопасности. При этом, чтобы уехать в действительно пустом автобусе, зачастую нужно проявить немного терпения: рейсы в районе 9:00, как правило, более свободные.

«Всю работу организовывает диспетчер. Если он видит, что людей очень много и наполняемость транспортного средства превышает половину, специалист может позвонить перевозчику и попросить его выделить дополнительный автобус», - рассказал и. о. начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков.

Специалисты рекомендуют пензенцам, в первую очередь, здраво оценивать сложность ситуации и помнить, что для удобства перевозчики на всех маршрутах совершают несколько выездов. Кроме этого, с 1 июня добавится еще один дачный день – пятница, а значит, у пензенцев будет больше возможностей посещать свои участки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
#спортпротивнаркотиков. Пензенцы делятся в Сети видео со своих тренировок
22:39
Сергей Буйлов рассказал о расширении линейки полетов из Пензы
21:33
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Хорошие люди - рядом. Пензенец бесплатно шьет маски для своих соседей
03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
Владимир и его муза. В «Новых берегах» нашла свое счастье незрячая пара
31.03.2020 18:05
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
03.04.2020 17:39
Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
Люди возмущены ростом цен на лимоны, имбирь и чеснок в Пензе
03.04.2020 11:50
Хорошие люди - рядом. Пензенец бесплатно шьет маски для своих соседей
03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
Владимир и его муза. В «Новых берегах» нашла свое счастье незрячая пара
31.03.2020 18:05

Loading…

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс