Covid-2019. Пензенцев призывают соблюдать дистанцию при поездках на дачу

В минувшие выходные на дачных автобусах до своих участков добралось рекордное количество человек с начала сезона - более 3000. И если в воскресение нагрузка на перевозчиков была небольшая и транспорт уезжал из Пензы полупустым, то в субботу на конечных дачных остановках буквально яблоку некуда было упасть. Соблюдается ли в таких условиях социальная дистанция дачниками, которые входят в особую категорию риска, выяснила съемочная группа телеканала «Экспресс».

За разговорами о рассаде огурцов и помидоров пензенские дачники, кажется, позабыли о том, что в регионе действует режим повышенной готовности. Немного о погоде и удобрениях, последние новости - жители, соскучившись по живому общению, хотят обсудить все. Разговоры сближают единомышленников в прямом смысле слова.

Между тем, подавляющее число дачников - это пожилые люди, которые входят в группу риска: они тяжело переносят коронавирусную инфекцию. Но и это никого не останавливает: дачники хотят поскорее добраться до участка, желательно, первым рейсом. В самих автобусах за количеством людей стараются следить и даже отсчитывать. По новым нормам, в один автобус перевозчик должен сажать не более 60 человек.

В погоне за экономией времени забываются элементарные меры, меры собственной безопасности. При этом, чтобы уехать в действительно пустом автобусе, зачастую нужно проявить немного терпения: рейсы в районе 9:00, как правило, более свободные.

«Всю работу организовывает диспетчер. Если он видит, что людей очень много и наполняемость транспортного средства превышает половину, специалист может позвонить перевозчику и попросить его выделить дополнительный автобус», - рассказал и. о. начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков.

Специалисты рекомендуют пензенцам, в первую очередь, здраво оценивать сложность ситуации и помнить, что для удобства перевозчики на всех маршрутах совершают несколько выездов. Кроме этого, с 1 июня добавится еще один дачный день – пятница, а значит, у пензенцев будет больше возможностей посещать свои участки, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.