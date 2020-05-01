В Бессоновке пикап разбил капот о столб

Очевидец опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что сделал снимок в 17:00. Судя по кадру, пикап врезался в фонарный столб, вырвав конструкцию, которая делала его устойчивым. В результате у машины сильно повредилась передняя часть.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев не садиться пьяными за руль, потому что это может привести к необратимым последствиям. Кроме того, если водителю стало плохо во время езды, нужно остановить машину. Также не стоит забывать про правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.