Пензенцев предупредили о гигантской пробке на трассе в Арбеково

Пензенский автолюбитель рассказал в Сети об огромном заторе, который образовался на трассе М-5 «Урал».

Мужчина опубликовал видеозапись стоящих машин в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что записал ролик примерно в 18:30.

«Стрелка на «Вектор» не спасает. Пробка тянется к посту. И это еще половина города на самоизоляции находится дома», - написал автор.

Пользователи в комментариях отметили, что в этом месте часто образуется затор. Один из подписчиков рассказал, что для того, чтобы сократить время проезжает дальше разворачивается «на повороте на Побочино». Еще один пензенец предложил, что спасением ситуации станет создание дороги-дублера от парка Победы до заправки.

Официальной информации нет.