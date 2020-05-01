В Пензастате рассказали, сколько в городе бизнесменов

В Пензе, по данным на 1 апреля 2020 года, зарегистрировано 15 429 предпринимателей.

В Пензастате отметили, что это 46,6% от бизнесменов по всей области. Кроме того, в областном центре зарегистрировано 14 684 юридических лица – это 63,8% по региону. Также в Пензе – 111 глав крестьянско-фермерских хозяйств, что составляет 6,3% от области.

«По сравнению с данными на 1 апреля 2019 года число хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в областном центре, сократилось на 1 356 организаций и на 98 предпринимателей, при этом количество крестьянско-фермерских хозяйств увеличилось на одно», - уточнили в Пензастате.

В Пензе среди юрлиц преобладают организации с частной собственностью на 1 апреля 2020 года их доля составила 89,6%.