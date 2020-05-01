События в цифрах: Экспорт, дачники, ЕГЭ

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

За три месяца 2020 года объем экспорта из Пензенской области вырос на 77,4% к соответствующему периоду 2019 года и составил 85,3 миллиона долларов.

В Пензе волонтеры раздали дачникам 5000 масок.

200 квартир будут переданы в собственность Пензенской области для обеспечения жильем молодых специалистов.

927-000 - телефон «горячей линии» многофункциональных центров в Пензенской области.

В 38 странах мира находятся 123 жителя Пензенской области, в регион за 2 месяца вернулся 61 человек.

За 2 дня в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» в состоянии алкогольного опьянения задержаны 44 водителя.

С 29 июня 5777 пензенских выпускников приступят к сдаче ЕГЭ.