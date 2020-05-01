Герои Победы: Винокуров Александр Архипович

Пехотинцы, летчики, моряки. Где только не служили в годы Великой Отечественной войны наши земляки. Но свой вклад в победу над врагом внесли и вооруженные формирования, которые не подходят под определение род войск. Это партизаны. Уроженцы Пензенской области были и за линией фронта. Среди них был – Александр Архипович Винокуров.

Он родился 28 августа 1921 года в поселке Сура Никольского района. На фронтах Великой Отечественной войны с самого ее начала. С 1942 года пензенец находился в партизанском отряде второй Ленинградской партизанской бригады, командовал подрывниками.

Александр Винокуров особо отличился во время освобождения железнодорожных станций Оредеж и Мшинская Ленинградской области. Его группа уничтожила железнодорожные пути, большое количество вагонов с боевой техникой и боеприпасами, а также освободила около 1500 советских граждан. Также Винокуров особо отличился в ходе боев с немецкими войсками в ноябре и декабре 1943-го под Лугой.

Через несколько месяцев отважному пензенцу было присвоено звание Героя Советского Союза.