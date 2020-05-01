В Пензенской области скончались два человека с коронавирусом

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти пациентов с Covid-19.
Ушли из жизни мужчина 1963 года рождения и женщина 1955 года рождения.
«У первого были сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия,хронический гастрит, хронический панкреатит. Причина его смерти -коронавирусная инфекция,осложнение -пневмония.
У женщины - двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная Covid - 19, тяжелое течение. Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца,атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь», - рассказала пресс-секретарь.
За все время наблюдений в Пензенском регионе скончались 17 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.