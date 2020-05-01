В Шемышейском районе поймали пьяного парня, рассекающего на тракторе

По данным следствия, 9 мая в селе Наскафтым сотрудники ДПС остановили трактор. Полицейские заметили, что водитель пьян и попросил его проследовать в отдел на освидетельствование. Однако мужчина попытался сбежать от правоохранителей.

«Инспектор ДПС догнал его, злоумышленник начал оказывать сопротивление, на предупреждения об уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти не реагировал», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР

Водитель остановился и несколько раз стукнул полицейского, от чего тот упал. В итоге дебошира задержали.

В настоящее время расследование продолжается.