В Шемышейском районе поймали пьяного парня, рассекающего на тракторе

В отношении 22-летнего жителя Шемышейского района Пензенской области возбудили уголовное дело из-за применения насилия к представителю власти.
По данным следствия, 9 мая в селе Наскафтым сотрудники ДПС остановили трактор. Полицейские заметили, что водитель пьян и попросил его проследовать в отдел на освидетельствование. Однако мужчина попытался сбежать от правоохранителей.
«Инспектор ДПС догнал его, злоумышленник начал оказывать сопротивление, на предупреждения об уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти не реагировал», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР
Водитель остановился и несколько раз стукнул полицейского, от чего тот упал. В итоге дебошира задержали.
В настоящее время расследование продолжается.