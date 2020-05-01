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27.05.2020г.
Фонтан, мост, школа. Лузгин сообщил ход работ на объектах в Пензе

Фонтан, мост, школа. Лузгин сообщил ход работ на объектах в Пензе

Ср, 27.05.20 08:29
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Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о текущей ситуации на крупных объектах строительства и реконструкции в городе.

Пост глава горадминистрации разместил на своей странице в Instagram.

1. Бакунинский мост.

На правом берегу готовы третья и четвертая опоры, идут работы на первой и второй опорах на левом берегу. Осенью начнется один из самых сложных этапов – монтаж пролетных металлоконструкций. Реконструкция осуществляется в соответствии с графиком. Открытие обновленного моста запланировано на май-июнь 2021 года.

2. Школа на 1100 мест в эко-квартале.

Осуществляется кладка перегородок, штукатурные работы, стяжка полов, установка оконных блоков и витражей, монтаж систем отопления, вентиляции, слаботочных систем. Сдать объект в эксплуатацию планируется в августе этого года.

3. Фонтан и Фонтанная площадь.

Идет оборудование инженерных систем. На территории – монтаж освещения, подготовка основания под мощение, укладка плитки. Реконструкция фонтана должна завершиться к 15 июля этого года, прилегающей территории – к 25 августа 2020 года.

4. Детский сад на 120 мест в Заре.

Начата разработка котлована. Строительство планируется завершить в середине декабря текущего года.

5. Два дома на 252 квартиры для переселения граждан.

На первом объекте ведется армирование и бетонирование стен и колонн 3-го этажа. На втором – кладка перегородок и стен 2-5-го этажей, монтаж окон, инженерных систем, устройство кровли. Срок по контракту – конец октября 2020 года.

6. Дорога в микрорайоне между поселками Заря и Нефтяник.

Устройство щебеночного основания, тротуаров.

7. Сети водоотведения в районе ул. Большой Брусничной.

Разработка траншей, устройство железобетонных колодцев, укладка канализационной трубы.

8. Водопровод по ул. Магистральной.

Подготовительные работы, поставка стройматериалов.

Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/CAqiuKtobLW/?igshid=132b0fqug6nkw
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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