Фонтан, мост, школа. Лузгин сообщил ход работ на объектах в Пензе

Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал о текущей ситуации на крупных объектах строительства и реконструкции в городе.
Пост глава горадминистрации разместил на своей странице в Instagram.
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1. Бакунинский мост.
На правом берегу готовы третья и четвертая опоры, идут работы на первой и второй опорах на левом берегу. Осенью начнется один из самых сложных этапов – монтаж пролетных металлоконструкций. Реконструкция осуществляется в соответствии с графиком. Открытие обновленного моста запланировано на май-июнь 2021 года.
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2. Школа на 1100 мест в эко-квартале.
Осуществляется кладка перегородок, штукатурные работы, стяжка полов, установка оконных блоков и витражей, монтаж систем отопления, вентиляции, слаботочных систем. Сдать объект в эксплуатацию планируется в августе этого года.
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3. Фонтан и Фонтанная площадь.
Идет оборудование инженерных систем. На территории – монтаж освещения, подготовка основания под мощение, укладка плитки. Реконструкция фонтана должна завершиться к 15 июля этого года, прилегающей территории – к 25 августа 2020 года.
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4. Детский сад на 120 мест в Заре.
Начата разработка котлована. Строительство планируется завершить в середине декабря текущего года.
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5. Два дома на 252 квартиры для переселения граждан.
На первом объекте ведется армирование и бетонирование стен и колонн 3-го этажа. На втором – кладка перегородок и стен 2-5-го этажей, монтаж окон, инженерных систем, устройство кровли. Срок по контракту – конец октября 2020 года.
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6. Дорога в микрорайоне между поселками Заря и Нефтяник.
Устройство щебеночного основания, тротуаров.
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7. Сети водоотведения в районе ул. Большой Брусничной.
Разработка траншей, устройство железобетонных колодцев, укладка канализационной трубы.
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8. Водопровод по ул. Магистральной.
Подготовительные работы, поставка стройматериалов.