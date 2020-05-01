Ученые рассказали о факторах, ухудшающих прогноз при коронавирусе

Турецкие ученые пришли к мнению, что курение, ожирение и вредные выбросы усиливают выработку фермента ACE2, через который патоген проникает в клетки инфицированного человека.

Таким образом, вирус получает возможность быстрее размножаться и распространяться в легких и других органах, утяжеляя течение болезни и увеличивая вероятность смертельного исхода.

Ученые из России согласны, что вышеназванные факторы негативно влияют на состояние больных. При этом, как сообщил «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, нужно подробнее изучить, как они взаимодействуют с коронавирусом и между собой на молекулярном уровне. Однако то, что они могут усугубить ситуацию, не вызывает сомнений у специалистов.

Ранее Минздрав сообщал, что курение во время пандемии может быть смертельно опасно, а пациенты, которые страдают ожирением, переносят заболевание тяжелее остальных больных.