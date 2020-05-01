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27.05.2020г.
Ученые рассказали о факторах, ухудшающих прогноз при коронавирусе

Ученые рассказали о факторах, ухудшающих прогноз при коронавирусе

Ср, 27.05.20 08:45
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Турецкие ученые пришли к мнению, что курение, ожирение и вредные выбросы усиливают выработку фермента ACE2, через который патоген проникает в клетки инфицированного человека.

Таким образом, вирус получает возможность быстрее размножаться и распространяться в легких и других органах, утяжеляя течение болезни и увеличивая вероятность смертельного исхода.

Ученые из России согласны, что вышеназванные факторы негативно влияют на состояние больных. При этом, как сообщил «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, нужно подробнее изучить, как они взаимодействуют с коронавирусом и между собой на молекулярном уровне. Однако то, что они могут усугубить ситуацию, не вызывает сомнений у специалистов.

Ранее Минздрав сообщал, что курение во время пандемии может быть смертельно опасно, а пациенты, которые страдают ожирением, переносят заболевание тяжелее остальных больных.

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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 17:09
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