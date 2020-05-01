Пензенец предупредил о появлении эксгибициониста в Арбеково

Житель Пензы сообщил в Сети о неприятной встрече в микрорайоне Арбеково.

Пост появился в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».

«В районе Арбеково (проспект Строителей, 146) был замечен эксгибиционист. Будьте осторожны!» - предупредил он.

Пользователь отметил, что видел его 25 мая в 23:55.

Подписчики группы посоветовали обращаться в полицию при встрече с такими людьми. Сделал ли это автор поста, неизвестно.

Напомним, это не первый случай, когда в горожанам встречаются эксгибиционисты на улицах. Так, осенью 2018 года сообщалось, что обнаженный человек пугал прохожих и студентов одного из вузов.