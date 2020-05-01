Белозерцев показал, как два предприятия адаптировались к работе в период пандемии

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором рассказывается о том, как две компании, разные по профилю, адаптировались к работе в период пандемии коронавируса.

«Сегодня посетил две компании, которые адаптировались к новым условиям работы в период пандемии коронавируса. Они совершенно разные по профилю, но их объединяет желание развиваться и идти вперед, что очень важно», - отмечается в публикации.

Напомним, 26 мая в Пензенской области отмечали День предпринимательства. Глава региона поздравил с ним всех бизнесменов региона, отметив, что понимает, что многие компании сейчас испытывают трудности.

«Для их преодоления выработан широкий спектр мер поддержки федерального и регионального уровня. Список мер постоянно дорабатывается. Так, Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Это позволит большему числу бизнесов получить помощь», - рассказал он в посте.

Иван Белозерцев также подчеркнул, что для области сфера предпринимательства имеет особое значение, в ней заняты более 150 тыс. человек. Поэтому власти региона будут делать все возможное для поддержки этой отрасли экономики.