Российским бизнесменам предложили доплачивать за наем новых сотрудников

Как пишут «Известия», в Совете Федерации предложили ежемесячно выплачивать бизнесменам по 18 тыс. рублей за каждого нового сотрудника. Кроме данных выплат, в СовФеде также было предложено выдавать по 100 тыс. самозанятым на открытие своего дела, субсидии корпоративных программ переквалификации из расчета 20 тыс. рублей на каждого переобученного, а также ряд других мер.

Эксперты оценили «стоимость» предложений сенаторов в 500 млрд рублей.

По словам Андрея Кутепова, пакет готовился в максимально оперативные сроки, поскольку о специальном совещании у президента 27 мая стало известно на прошлой неделе. Он отметил, что окончательный подсчет стоимости мер в СовФеде не производили, и прежде чем вводить эти инструменты на федеральном уровне, нужно будет протестировать их в пилотных регионах.

В Министерстве финансов РФ воздержались от комментариев предложений СовФеда.