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27.05.2020г.
В Пензенской области увеличилось количество бюджетных мест в колледжах

В Пензенской области увеличилось количество бюджетных мест в колледжах

Ср, 27.05.20 09:14
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Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Пензенской области за последние три года увеличилось почти на 1000. Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» сообщил министр образования региона Александр Воронков.

«Сегодня 4 тыс. 749 бюджетных мест ждут выпускников 9-х и 11-х классов в колледжах и техникумах Пензенской области. Достаточно сказать, что в этом году 345 новых бюджетных мест было создано по наиболее востребованным экономикой специальностям и профессиям. Прежде всего, это металлообработка, сельскохозяйственная переработка, строительство, веб-дизайн, IT-технологии, легкая промышленность, швейное дело. Правительство Пензенской области и губернатор Иван Александрович Белозерцев пошли на то, чтобы увеличить финансирование бюджетных мест по данным направлениям», — рассказал он.

По его словам, старт вступительной кампании в средних профессиональных учебных заведениях региона будет дан 20 июня, при этом при наличии свободных мест по некоторым направлениям она продлится до 25 ноября. Заявления выпускники школ смогут подать дистанционно.

«Есть востребованные специальности, связанные с педагогикой, с веб-дизайном, поварским делом, где будет проходить конкурс аттестатов. Никаких экзаменов здесь не будет. Только колледжи, которые дают творческие профессии имеют право вводить внутренний экзамен. Это художественное училище, учреждения среднего профессионального образования, связанные с физкультурой, спортом. Сейчас министерство культуры и туризма Пензенской области, которое является учредителем данных профессиональных организаций, прорабатывает вопросы о минимизации очного участия во вступительных экзаменах. Но, конечно же, творчество показать, я считаю, необходимо», — добавил министр.

Александр Воронков также напомнил, что в этом году оценки девятиклассникам будут выставлять на основе общих итогов обучения.

«Естественно, бывают и спорные оценки. Как раз сейчас период, когда их можно в пользу учащегося исправить, то есть дать какое-то дополнительное задание. Но есть установка Министерства образования Пензенской области о том, что в случае спорных оценок, выставлять ее в пользу ученика. Если между 4 и 5, то ставим 5», — подчеркнул он.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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03.04.2020 17:09
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