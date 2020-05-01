В Пензенской области увеличилось количество бюджетных мест в колледжах

Количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Пензенской области за последние три года увеличилось почти на 1000. Об этом в эфире телеканала « Россия 24. Пенза » сообщил министр образования региона Александр Воронков.

«Сегодня 4 тыс. 749 бюджетных мест ждут выпускников 9-х и 11-х классов в колледжах и техникумах Пензенской области. Достаточно сказать, что в этом году 345 новых бюджетных мест было создано по наиболее востребованным экономикой специальностям и профессиям. Прежде всего, это металлообработка, сельскохозяйственная переработка, строительство, веб-дизайн, IT-технологии, легкая промышленность, швейное дело. Правительство Пензенской области и губернатор Иван Александрович Белозерцев пошли на то, чтобы увеличить финансирование бюджетных мест по данным направлениям», — рассказал он.

По его словам, старт вступительной кампании в средних профессиональных учебных заведениях региона будет дан 20 июня, при этом при наличии свободных мест по некоторым направлениям она продлится до 25 ноября. Заявления выпускники школ смогут подать дистанционно.

«Есть востребованные специальности, связанные с педагогикой, с веб-дизайном, поварским делом, где будет проходить конкурс аттестатов. Никаких экзаменов здесь не будет. Только колледжи, которые дают творческие профессии имеют право вводить внутренний экзамен. Это художественное училище, учреждения среднего профессионального образования, связанные с физкультурой, спортом. Сейчас министерство культуры и туризма Пензенской области, которое является учредителем данных профессиональных организаций, прорабатывает вопросы о минимизации очного участия во вступительных экзаменах. Но, конечно же, творчество показать, я считаю, необходимо», — добавил министр.

Александр Воронков также напомнил, что в этом году оценки девятиклассникам будут выставлять на основе общих итогов обучения.

«Естественно, бывают и спорные оценки. Как раз сейчас период, когда их можно в пользу учащегося исправить, то есть дать какое-то дополнительное задание. Но есть установка Министерства образования Пензенской области о том, что в случае спорных оценок, выставлять ее в пользу ученика. Если между 4 и 5, то ставим 5», — подчеркнул он.