Пензенских выпускников не будут принуждать надевать маски во время сдачи ЕГЭ

«К сдающим экзамены такого требования нет. Они могут находиться в масках, но чтобы им было удобно, комфортно будет сохраняться социальная дистанция. Организуют обработку дизсредствами рук, до этого будут обработаны и парты, и помещения, где будет сдаваться экзамен», — сказал он, уточнив при этом, что все педагоги, напротив, будут обязаны находиться на экзаменах в защитных масках.

Глава регионального минобра также добавил, что при допуске на экзамен у всех выпускников будут проверять температуру. При отклонении от нормы, одиннадцатиклассников будут отправлять домой, экзамен им предложат сдать в резервный день.

Кроме того, Александр Воронков сообщил, что благодаря разрешению не сдавать ЕГЭ тем выпускникам, которые не собираются поступать в вузы, общее количество экзаменующихся в области снизилось почти на 300 человек.

«Сегодня и русский язык и базовая математика не являются обязательными. И если ребенок выбрал вуз, где не требуется результаты этих экзаменов, он их не сдаёт. Он сдаёт только те экзамены, которые требуются для поступления в высшие учебные заведения. Сегодня 15 таких предметов выбрали наши выпускники, включая французский язык», — уточнил министр.

Он также опроверг слухи о том, что в этом году в связи с ограничительными мерами экзаменационные материалы упростят, однако отметил, что и усложнений тоже не планируется.

По словам главы регионального минобра, чтобы одиннадцатиклассники успешно ждали экзамены для них в период дистанционного обучения проводили специальные подготовительные мероприятия.

«Мы организовали обучающие вебинары председателями предметных комиссий. Это лучшие педагоги, ученые Пензенской области, которые осуществляют проверку экзаменационных материалов. И достаточно сказать, что к первому вебинару по обществознанию было более 6 тыс. подключений. В дальнейшем прошли вебинары по всем предметам. Председатели и члены комиссий смогли ответить на все вопросы. Контрольно-измерительные материалы сейчас в открытом доступе, их можно прорешать и соответственно потренироваться. Большинство школ организовали консультации по выбранным предметам. Они, конечно, идут дистанционно, но с каждым проговариваются именно те вопросы и проблемы, которые возникают в ходе подготовки к Единому государственному экзамену. Я нацеливаю руководителей образовательных организаций на то, чтобы особенно в последнюю неделю обучения, они взяли на особый контроль подготовку к ЕГЭ выпускников», — подчеркнул Александр Воронков.

Начало проведения единого государственного экзамена в этом году запланировано на 29 июня.