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27.05.2020г.
Пензенских выпускников не будут принуждать надевать маски во время сдачи ЕГЭ

Пензенских выпускников не будут принуждать надевать маски во время сдачи ЕГЭ

Ср, 27.05.20 09:26
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Выпускникам школ Пензенской области разрешат сдавать Единый государственный экзамен без медицинской маски. Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Пенза» сообщил министр образования региона Александр Воронков.

«К сдающим экзамены такого требования нет. Они могут находиться в масках, но чтобы им было удобно, комфортно будет сохраняться социальная дистанция. Организуют обработку дизсредствами рук, до этого будут обработаны и парты, и помещения, где будет сдаваться экзамен», — сказал он, уточнив при этом, что все педагоги, напротив, будут обязаны находиться на экзаменах в защитных масках.

Глава регионального минобра также добавил, что при допуске на экзамен у всех выпускников будут проверять температуру. При отклонении от нормы, одиннадцатиклассников будут отправлять домой, экзамен им предложат сдать в резервный день.

Кроме того, Александр Воронков сообщил, что благодаря разрешению не сдавать ЕГЭ тем выпускникам, которые не собираются поступать в вузы, общее количество экзаменующихся в области снизилось почти на 300 человек.

«Сегодня и русский язык и базовая математика не являются обязательными. И если ребенок выбрал вуз, где не требуется результаты этих экзаменов, он их не сдаёт. Он сдаёт только те экзамены, которые требуются для поступления в высшие учебные заведения. Сегодня 15 таких предметов выбрали наши выпускники, включая французский язык», — уточнил министр.

Он также опроверг слухи о том, что в этом году в связи с ограничительными мерами экзаменационные материалы упростят, однако отметил, что и усложнений тоже не планируется.

По словам главы регионального минобра, чтобы одиннадцатиклассники успешно ждали экзамены для них в период дистанционного обучения проводили специальные подготовительные мероприятия.

«Мы организовали обучающие вебинары председателями предметных комиссий. Это лучшие педагоги, ученые Пензенской области, которые осуществляют проверку экзаменационных материалов. И достаточно сказать, что к первому вебинару по обществознанию было более 6 тыс. подключений. В дальнейшем прошли вебинары по всем предметам. Председатели и члены комиссий смогли ответить на все вопросы. Контрольно-измерительные материалы сейчас в открытом доступе, их можно прорешать и соответственно потренироваться. Большинство школ организовали консультации по выбранным предметам. Они, конечно, идут дистанционно, но с каждым проговариваются именно те вопросы и проблемы, которые возникают в ходе подготовки к Единому государственному экзамену. Я нацеливаю руководителей образовательных организаций на то, чтобы особенно в последнюю неделю обучения, они взяли на особый контроль подготовку к ЕГЭ выпускников», — подчеркнул Александр Воронков.

Начало проведения единого государственного экзамена в этом году запланировано на 29 июня.

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26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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