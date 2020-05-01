Пензенцам рассказали историю спасения пациента, который три недели находился на ИВЛ

Из Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи выписали 33-летнего мужчину, который более полутора месяцев лечился в стенах учреждения от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, тяжелый пациент поступил в центр 2 апреля. Замглавврача медучреждения Джамиля Курмаева рассказала, что у мужчины обнаружили двустороннюю тотальную пневмонию (поражение 90% легочной ткани). Его госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии: три недели больному поддерживали жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Чтобы вылечить пациента, врачи советовались с коллегами из Москвы, которые специализируются на лечении нового заболевания.

«По оценкам кураторов, в нашей больнице - не только отличные профессионалы, но и все необходимое для лечения даже самых тяжелых больных COVID-19. Этот молодой человек был именно таким. Даже день промедления мог стоить ему жизни. Болезнь развивалась стремительно, начались осложнения на другие органы», - поделилась Джамиля Курмаева.

Отмечается, что тяжелый путь борьбы с болезнью был пройден не зря – на четвертую неделю пациент смог дышать самостоятельно, а 26 мая его выписали домой.

В знак благодарности мужчина записал видео и прислал врачам, которые его лечили.

«И врачам, и медсестрам, и санитаркам, всем тем, кто поддерживал меня в этот трудный период. Почти два месяца в больнице оказались насколько трудными, настолько и важными», - сказал он.